太平洋戦争中の1944年、名古屋の三菱重工の工場を標的にしたアメリカ軍による空襲の映像が、新たに公開された。大分県の市民団体がアメリカの公文書館から取り寄せたもので、「あの戦争はなんだったのか考えてほしい」と話している。 ■米・国立公文書館から取り寄せた新たな映像 1944年10月に、フィリピン沖でアメリカ軍の空母の上から撮影された映像。画面奥から来るのは零戦だ。空母に突入して炎上し、アメリカ軍