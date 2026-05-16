数字は嘘をつかない。商売だって、この数字を無視していては早々に成り立たなくなってしまう。そして、パチンコやパチスロも同じだ。なにせパチンコの場合はデジセグや液晶で数字が並ぶものだし、パチスロは小役やボーナス確率など、数字を意識しないとボロカスに負けてしまう。また双方当たり確率や出玉率、回転数などやはり数字を前提としたモノの見方が必要になるので、パチンコ、パチスロでより負けにくい立ち回りをしたいなら