客商売なのに、なぜか常に不機嫌で喧嘩腰に接客する店員というのは一定数存在する。投稿を寄せた愛知県の60代男性は、月に一度程度通うという喫茶店で理不尽な対応を受けた。夕方、男性が喫茶店でアイスコーヒーを注文すると雑に提供されたという。「何もおっしゃらず、ぼんと置かれました」この時点で嫌な予感がしていた。「女性客にもハラスメントまがいにきつく当たっているのを見ています」男性がリュックの中から本でも取り出