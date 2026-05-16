接客業の中でも、駐車場の案内係は理不尽な怒りをぶつけられやすいポジションかもしれない。投稿を寄せた大阪府の60代男性は、とあるショッピングセンターの立体駐車場で案内担当をしていたときの出来事を振り返る。そこはハイブランドの店舗も多数入っており、「やや利己主義で自己主張の強いお客様も数多くご来店される施設」だったという。さらに設備の古い立体駐車場だったため、近年の大きな車は入庫をお断りすることも多く、