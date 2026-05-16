学生時代、趣味に金をつぎ込みすぎて生活費が底をつき、極貧生活を送った経験がある人は少なくないだろう。投稿を寄せた青森県の30代前半男性（事務・管理）は、「学生時代に一人暮らししていた時の話です」と、当時のやばすぎる食生活を振り返る。当時は親からの仕送りとバイト代でやり繰りしていたが「その月は好きなゲームの新作が重なって出費が嵩んで」しまい、家賃などの固定費を引くと食費を極限まで切り詰めるしかなかった