ファッション界隈では空前のミニバッグブームが続いているが、その裏で、友人のバッグを「共用倉庫」のように使う困った人が増えているらしい。先日、ガールズちゃんねるに「自分で小さいバッグを選んでるのに荷物を持って欲しいと頼んでくる人」というトピックが立ち、反響を呼んだ。トピ主は長財布もペットボトルも入る大きなバッグを愛用しているそうだが、周囲の「ミニバッグ女子」たちに頭を悩ませているという。トピ主