接客業に従事していれば、理不尽な客との遭遇は避けられないものだ。投稿を寄せた埼玉県の50代女性（サービス・販売・外食）は、百貨店勤務38年という大ベテランだ。これまでに数多のクレームを受けてきたが、コロナ禍に遭遇したある客の言動には、さすがに言葉を失ったという。「傘があるから消毒が出来ないと怒鳴り散らし…」当時、店では検温・消毒・マスク着用が必須だった。ところが、その客は「雨が降っているからと、検温し