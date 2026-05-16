「Ｂａｓｔｏｎｅ（バストーネ）」×「ＢＯＲＮＲＥＡＤＹ（ボーン・レディ）」×「ＡＴＨＬＥＴＥＦＡＳＨＩＯＮ」が１５日、ポップアップイベント「ＲｉｓｅＵｐｆｏｒｔｈｅＣｕｐ」を６月１３日〜７月２０日まで渋谷ＰＡＲＣＯで開催すると発表した。ヴィンテージフットボールショップ「Ｂａｓｔｏｎｅ（バストーネ）」とクリエイティブディレクターＫＥＮＪＩＲＯのブランド「ＢＯＲＮＲＥＡＤＹ（