◆パ・リーグ楽天６―３ソフトバンク（１５日・楽天モバイル最強）楽天・早川が安定感のある投球で勝利を呼び込んだ。４点リードの８回２死一塁。１０８球目を近藤の内角低めに投げ込み、一ゴロに仕留めた。７回に柳田と正木に連続ソロを浴びたものの、８回を投げて４安打２失点の好投。「有利なカウントに持っていけなかったりしたけど、粘り強く投げられたのは良かった」。５試合連続のハイクオリティースタート（ＨＱＳ＝７