◆パ・リーグロッテ６―３オリックス（１５日・ＺＯＺＯマリン）「ポケモンベースボールフェスタ」と銘打たれた一戦。平日にもかかわらず多くの子どもが訪れた本拠で、西川が一撃必殺技を見せた。３―３と同点で迎えた７回２死一、二塁の好機。カウント３―０から山崎の１５２キロ直球を捉えて、左翼席に２戦連続の３号決勝３ランを放ち、オリックス戦５連敗を阻止して５月初の２連勝に導いた。「真っすぐ一本で、ポイントを