世界一を目指す森保ジャパンの２６人の陣容が決まった。ＭＦ三笘薫（２８）、ＭＦ南野拓実（３１）の穴をどう埋めるのか、２年ぶり復帰のＤＦ冨安健洋（２７）の起用法は―。森保一監督（５７）の選考の狙いと本大会で想定される選手起用法を、５つの視点からサッカー担当の岡島智哉記者が「読み解く」。▼〈１〉三笘、南野不在でどう戦う？レギュラーとして期待された左サイドのアタッカー２枚を欠くことになった。非常事態