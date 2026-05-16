先週は１０日の京都５Ｒをアトレッタで勝つことができました。初戦は周囲の雰囲気にのまれる感じでしたが、２走目でレース慣れもありましたし、使ったことで返し馬からフットワークも良くなっていました。僕がコンビを組んで重賞を３勝したプラダリアの半弟。血統的にも晩成ですし、まだまだ良くなる余地を残すなかでの初勝利。今後の成長が楽しみですね。ヴィクトリアマイルの出走を目指していたサフィラの除外は残念ですが、