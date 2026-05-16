日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯に出場する日本代表メンバー２６人を発表し、広島から選ばれたＧＫ大迫敬介（２６）は下部組織から所属するクラブへの恩返しを誓った。「ホッとしている」が選出後の第一声。「このサンフレッチェ広島でユースの時から成長させてもらった。育ててもらったクラブからＷ杯に行けることに意味がある。貢献し、いい報告がしたい」と意気込んだ。現在の日本代表を率いる森保一監督（５７）が、