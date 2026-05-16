日テレ系大人気番組「笑点」（５月１７日午後５時３０分）の大喜利コーナーに、ウルトラマンとカネゴンが出演することが発表された。１９６６年５月１５日に初放送された同番組。ウルトラマンシリーズも同年７月１０日、テレビ番組に初登場した。ともに今年で６０周年迎え、１５日の「笑点」放送６０周年の日には笑点公式Ｘからウルトラマンシリーズへ６０周年のお祝い投稿をすると、円谷プロダクション公式Ｘからも『笑点』へ