第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）に出走するチェルヴィニア（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）は、１０日のＮＨＫマイルＣをロデオドライブで制したばかりのダミアン・レーン騎手との初コンビ。秋華賞以来となる勝利を目指して復活の糸口を探る同馬を５つのポイントからチェックする。【戦歴】２４年のオークス、秋華賞を勝利し最優秀３歳牝馬に選出された実力