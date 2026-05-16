テレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜・午後１１時）に出演した“男前芸人”が、悩ましいヘア事情を明かした。１４日の放送は「意外と４０歳いってる芸人」がテーマ。若く見られがちだが、もう４０歳以上の人気芸人がスタジオに集結した。番組の中盤では、それぞれの体の衰えをフリップに書いて紹介。「パンサー」向井慧（４０）は「肌のハリ」と書き「単純に、顔の老化、老け方というか」と語る。向井といえば、かつて「