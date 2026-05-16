1966年5月15日にスタートした日本テレビ系演芸番組『笑点』（毎週日曜後5：30）が、放送60周年を迎え、66年7月10日に誕生したウルトラマンシリーズとの“60周年コラボ”を行う。ウルトラマンとカネゴンが、17日に放送される『笑点』の大喜利コーナーに出演することが、発表された。【写真】笑点メンバーもシュワッチ！60周年記念投稿写真『笑点』とウルトラマンは、常に時代と共に歩み、時に心を揺さぶり、勇気・希望・思い