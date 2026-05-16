マインツに所属する日本代表MF佐野海舟の市場価値が高騰を続けている。王者・バイエルンを相手に衝撃のアシストを見せるなど、ドイツ国内で評価を高める日本のサムライに称賛の声が相次いでいる。【映像】佐野海舟、ジャンピングトラップ→神アシスト炸裂の瞬間5月13日放送の『ABEMAスポーツタイム』では、FIFAワールドカップ2026の日本代表メンバー発表を前に、ドイツ・ブンデスリーガで活躍する佐野を特集した。鹿島アントラーズ