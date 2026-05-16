NPBで無双する佐藤の獲得にMLB球団が関心を示しているようだ(C)産経新聞社阪神の佐藤輝明は開幕以降、打撃主要3部門でいずれもトップクラスの数字を残しており、絶好調のパフォーマンスを継続中だ。その活躍ぶりにより、国内外で囁かれ続けるメジャー移籍の可能性に纏わる話題も連日のように各メディアで伝えられている。【動画】バックスクリーンにぶち込んだ圧巻弾！強烈すぎる佐藤輝明の2打席連続HRシーン現地時間5月14日