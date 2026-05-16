打撃不振が深刻な大谷(C)Getty Images久々のオフとなった。ドジャースの大谷翔平は、現地時間5月14日に行われたジャイアンツ戦を完全休養。今季44戦目にして初めてスタメンから外れた。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る前日の同カードで7回（105球）を投げ、被安打4、無失点、8奪三振と好投をしていた大谷。この日はベンチ入りこそしていたものの、「精神的な負荷は登板日が最も大きく、肉体