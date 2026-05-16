アメリカのトランプ大統領は、中国の習近平国家主席との首脳会談で、台湾問題について議論したものの、「何も約束しなかった」と表明しました。アメリカトランプ大統領「台湾について、彼（習主席）は強い思いを持っているが、私は何も約束しなかった」トランプ氏は15日、習氏との首脳会談で、台湾問題について「多くのことを話した」としたうえで、「私は何も約束しなかった」と表明しました。さらに、トランプ氏は習氏が「紛争