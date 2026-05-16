東京・歌舞伎町の「トー横」に出入りしていた15歳の女子中学生に売春させたとして、24歳の男が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは東京・荒川区の無職・井上翔太容疑者（24）で、去年7月、歌舞伎町の「トー横」で当時15歳だった女子中学生に「同棲して一緒に住もう」「パパ活して稼げば良いじゃん」などと言い、近くのホテルで売春させた疑いがもたれています。売春相手の男は元芸能関連会社社長の粟津彰被告（51）で、みだら