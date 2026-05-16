◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―０ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）アクシデントにも動じず、鮮やかに打ち返した。浦田が２点リードの７回２死で低め１３６キロを左前へ運び、今季６度目のマルチ安打をマークした。東京Ｄに緊張感が張り詰めた直後の一打だった。４球目の外角スライダーをファウルした際にすっぽ抜けたバットがマウンドの前に転がり「危険スイング」として警告。１２日に新ルールが規定されてから、１２球団で初