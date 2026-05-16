きのう午後、青森市中心部の複合商業ビルにクマ1頭が居座りましたが、緊急銃猟で駆除されました。商業ビルの中に侵入した1頭のクマ。居座ったのは青森駅からおよそ1キロにある青森市中心部の複合商業ビルです。きのう午後3時半過ぎに目撃され、警察や猟友会が警戒にあたりました。クマはおよそ3時間後の午後6時過ぎにビルの中で駆除されました。これまでのところ、けが人などの情報は入っていません。