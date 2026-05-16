お笑いタレントのだいたひかる（50）が15日、ブログを更新。骨頭壊死（えし）の手術についての思いをつづった。だいたは「今日は骨頭壊死の診察でした毎回レントゲンをとって、状態の変化をみながらの診察で痛い時もあるし、痛く無い時もある骨頭壊死。生活に支障が出てくるようなら、手術する話になっています」と現状を明かした。続けて「もうなるべく、手術はしたく無いけれど…もっと早くすれば良かったと言う方も多いと聞