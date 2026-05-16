◇プロ野球セ・リーグ 巨人2-0DeNA(15日、東京ドーム)DeNAが巨人に敗れ4位に後退、この試合を解説した元DeNAの監督・中畑清さんが走塁の意識についてコメントしました。DeNAは2点を追う7回、先頭の度会隆輝選手がツーベース、続く筒香嘉智選手はフォアボールでノーアウト1塁2塁を作ります。ここで4番・佐野恵太選手はセンターへ大きな当たりを飛ばしますがセンターフライとなりランナーは動けず、1アウト1塁2塁となりました。この