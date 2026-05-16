レースクイーン（レースアンバサダー）でグラビアアイドルの新田妃奈（26）が15日、自身のインスタグラムを更新。WBC（White Boin Cup）優勝を報告した。「3月に開催された「ヤングガンガンWBC White Boin Cup」企画で、優勝しました」とつづり、胸の谷間を大胆に露出した白いランジェリーショットの雑誌誌面を投稿。「びっくりしましたか？本当に感謝の気持ちでいっぱいですいつも応援してくれる方、今回雑誌から知ってくれた