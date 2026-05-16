イスラエルの空爆で炎上する乗用車＝15日、ガザ（AP＝共同）【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は15日、パレスチナ自治区ガザのイスラム組織ハマスの軍事部門幹部を標的に空爆を実施したと発表した。中東メディアによると、この幹部はガザに残るハマスの最高位の司令官。米主導のガザ和平計画がハマスの武装解除を巡り停滞する中、イスラエルには軍事的圧力を強める狙いがある。標的となった幹部はイズ・ハダド氏。