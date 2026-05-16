高校生ら21人が死傷した磐越道のバス事故で、運転手の異変に気づいたソフトテニス部の部長が「大切な人に連絡しとけ」と車内で部員に呼びかけていたことがわかりました。マイクロバスの中をガードレールが貫通しているのがわかります。別の写真では、けがをしたソフトテニス部員らを救急隊が手当てしている様子も…。マイクロバスの数台後ろにいた車の同乗者が事故直後に撮影したもので、部員たちは後続車に手を振り、事故を知らせ