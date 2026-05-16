北中米ワールドカップに出場する日本代表のメンバー26人が、５月15日に発表された。小さくない話題となったのが、守田英正の落選だ。１年以上、森保ジャパンの招集から遠ざかっていたとはいえ、それまでは主軸で、アジア最終予選では攻守に躍動し、MVP級的な活躍を見せていた。今季の前半戦はコンディション不良で、所属するスポルティングでもレギュラーの座を奪われていたものの、調子が戻れば「そのうち呼ばれる」と考え