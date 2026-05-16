栃木県上三川町の住宅で69歳の女性が殺害されるなどした強盗殺人事件で、新たに逮捕された16歳の少年が、すでに逮捕されている少年と、高校の同級生だったことがわかりました。おととい（14日）、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む富山英子さん（69）が殺害されました。この事件で警察はおととい、強盗殺人の疑いで相模原市に住む16歳の高校生の少年を逮捕しています。さらに警察は、きのう新たに、別の16