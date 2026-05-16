＜大相撲五月場所＞◇六日目◇15日◇東京・両国国技館【映像】体重差2倍超を覆す驚異の珍手（実際の様子）現役最軽量のベテラン力士が“7連続同じ珍手”で体重2倍差を制して今場所初白星を挙げた。まさに電光石火の勝利にファンは歓喜、「出た！十八番」「すげー」と驚きや称賛の声が相次いだ。注目を集めた力士とは、序二段五十三枚目・宇瑠寅（式秀）。身長165.3センチ、体重62.5キロの現役最軽量の小柄な37歳ベテラン力士だ