きのう午後8時22分ごろ、宮城県沖を震源とする地震があり、最大震度5弱を観測しました。この地震による津波はありませんでした。地震発生時の宮城県石巻市の様子です。きのう午後8時22分ごろ、宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さはおよそ46キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.4と推定されます。この地震で、宮城県で最大震度5弱を観測しました。この地震による津波はありませんでした。地震の影響で東北新幹