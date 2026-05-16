女優の伊東美咲（４８）の最新ショットが公開された。１６日までにインスタグラムが更新され、マネジャーからの投稿で「本日発売の『＃美ＳＴ』７月号目元大特集にて登場しています！目元のケア方法、使用しているケアアイテムなどご紹介していますぜひチェックしてくださいね」と雑誌登場を報告。撮影風景をアップした。さらに連続投稿で「世界で無料配布される雑誌『＃グローバル子女教育便利帳』に登場しております。海