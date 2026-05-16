◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―０ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）守り勝って２夜連続サヨナラ勝ちからの流れを継続させた。阿部監督は試合が決すると、笑顔も見せながらベンチ前でナインを迎え入れた。「何とか抑えてくれたので良かったです」と最後は守護神・マルティネスが走者を背負ったが、無失点にしのいで今季初の４連勝＆１２球団で最遅の完封勝ち。貯金３で３位に浮上した。勝利へいざなったのは８回無失点で白星を飾