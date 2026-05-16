フリーアナウンサーの徳光和夫さんが１６日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では６月に開幕するサッカーの北中米Ｗ杯に出場する日本代表メンバーが１４日に発表されたことを報じた。「わたくしも知っております三笘（薫＝ブライトン）選手、残念ながらですね、大会中の復帰は難しいということで選ばれなかった。彼は本当に要ではないかと素人の