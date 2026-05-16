ＩＭＭ通貨先物５月１２日主要国通貨円の売り越し増加 円75102枚の売り越し 13364枚の売り越し増 ユーロ40200枚の買い越し 7998枚の買い越し増 ポンド43059枚の売り越し 20849枚の売り越し減 スイスフラン36197枚の売り越し 1676枚の売り越し増 ＩＣＥドル指数3187枚の買い越し 2494枚の買い越し増 レバレッジド・ファンズ５月１２日主要国通貨円の売り越し増加 円70605枚の売り越し 9265枚の売り