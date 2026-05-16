ＩＭＭ通貨先物５月１２日資源国通貨豪ドルの買い越し増加 カナダ16242枚の売り越し 1583枚の売り越し増 豪ドル84990枚の買い越し 6316枚の買い越し増 ＮＺドル39150枚の売り越し 9101枚の売り越し減 レバレッジド・ファンズ５月１２日資源国通貨豪ドルの買い越し減少 カナダ39960枚の売り越し 6929枚の売り越し減 豪ドル55794枚の買い越し 3200枚の買い越し減 ＮＺドル19437枚の売り越し 143枚の売り