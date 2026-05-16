NY株式15日（NY時間16:23）（日本時間05:23） ダウ平均49526.17（-537.29-1.07%） S＆P5007408.50（-92.74-1.24%） ナスダック26225.14（-410.08-1.54%） CME日経平均先物61660（大証終比：-380-0.62%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は大幅反落。再び５万ドルを下回った。本日はＩＴ・ハイテク株も利益確定売りが強まり、ナスダックも大幅安。特段の売り材料は見当たらなかったが、今週