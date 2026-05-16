米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間05:25） 米2年債 4.077（+0.060） 米10年債4.600（+0.119） 米30年債5.125（+0.099） 期待インフレ率2.516（+0.026） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは急上昇。節目の４．５０％を突破し、４．６０％付近まで上昇した。米中首脳会談も終了し、イベントがある程度通過した中、今週の予想を上回る米インフレ指標とＦＲＢの利上げ