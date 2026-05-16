5月11日（月）放送の『東出昌大の野営デトックス』で、俳優の東出昌大と、プロレスラーでタレントのフワちゃんが、“活動休止”を経てたどり着いたそれぞれの人生観について語った。 5年前から人里離れた山中で生活する東出が、都会を生きる芸能人を招き、1泊2日の野営生活をともに過ごしながら、ゲストの“メンタルデトックス”を目指す同番組。2回目となる今回は、前回に引き続き、東京五輪柔道男子100kg級金メダリスト