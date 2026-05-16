私たちの暮らしに直結するリーダーを決める選挙を前に改めて「知事の役割」と「選ぶ基準」などについて確認します。そこで今回、平山征夫元知事に話を聞きました。1992年から2004年まで世紀をまたいで県のかじ取り役を担いました。3期12年、知事を務めた平山征夫さん81歳です。【平山征夫 元知事】「なる気は全くなかったし予定外もいいとこですよねだからまあ最初の話あった時はえ？俺が？って感じでそれはダメだよっ