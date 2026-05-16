NHK連続テレビ小説『風、薫る』第7週「届かぬ声」（演出：松本仁志）ではりん（見上愛）が担当した患者とうまく接することができず落胆してしまう。 参考：仲間由紀恵が作品にもたらす“安心感”『花子とアン』『ちむどんどん』から『風、薫る』へ 帝都医科大学附属病院で実際に見習いとして看護を行うことになった、りん、直美（上坂樹里）ほか7人。バーンズ（エマ・ハワード）は、りんたちの働きによって、