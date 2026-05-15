デザイナー兼アクティビストのeriが発売した初のフォトエッセイ「暮らしの中の小さな革命」が、書店イベントでは即日完売、3月18日の発売から1ヶ月足らずで重版となるなど好評だ。同書の発売を記念した関係者向けイベントを東京・中目黒のショップ「デプト（DEPT）」で開催したeriに、書籍出版の背景にある思いやこれまでの取り組み、今後の展望について訊ねた。【画像をもっと見る】イベント当日、店内では同書の販売や内容ペ