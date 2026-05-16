今日の新潟メインは春の開催で唯一の重賞「第48回新潟大賞典」。難解なハンデG3に好メンバーがそろった。関西馬ヤマニンブークリエに◎を託す。初めての海外遠征となった2月のサウジアラビアのネオムターフCは世界の強豪を相手に果敢にハナを主張。直線半ばまでよく粘って5着に力走した。帰国初戦となるが、先月29日にはCWコースで6F78秒3の好時計をマークしており、仕上がりの良さが光る。ハンデ56キロも実績面を考慮すれば