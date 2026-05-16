◇セ・リーグヤクルト8―5中日（2026年5月15日バンテリンD）最後まで諦めずに走った。ヤクルトがリーグ最多今季12度目の逆転勝利。池山監督は「出てる選手が、カバーして逆転してくれた」とうなずいた。足でもぎ取った逆転勝利は世界屈指の献身性と運動量を誇るサッカー日本代表のようだった。3―5とされた直後の8回。1点を返し、なお2死二、三塁で岩田がフルカウントから内角低めのフォークに食らいついた。一、二塁間