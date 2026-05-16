新潟大賞典の◎はドゥラドーレス。いまだに重賞勝ちがないのが不思議な実力馬だが、G2、G3に限れば【0・4・1・1】。唯一の馬券圏外が前走の金鯱賞5着だが、勝ち馬とは0秒1差、1馬身圏内という負けて強しの内容だった。新潟は初めてだが、これまで特徴の異なる6場で3着以内に好走しており、舞台を選ぶタイプでもない。指数71同点で並んだ○アンゴラブラック、▲グランディアとは19ポイント差。勝ち切れないが、2着は外さないと