◇パ・リーグ西武3―0日本ハム（2026年5月15日エスコンF）0412日前のアクシデントがうそのようだ。中11日でマウンドに帰ってきた西武・平良の右腕が、北の大地でうなりを上げた。最速は157キロ。7回を103球で2安打6奪三振で無失点に抑え込んだ。「休んだので、球速も戻りましたし、良かったです」。朴訥（ぼくとつ）とした口調もいつも通りだった。前回3日のロッテ戦で右腕の張りを訴え1回2失点で緊急降板。張りは神経系