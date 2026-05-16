◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―０ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）巨人はセ・パ１２球団で最も遅い３９試合目に初の完封勝ち。チームでこれほど完封勝利が遅かったのは、開幕から６１試合目に記録した０４年以来、２２年ぶりだ。キャベッジが１３日の広島戦に続く先制の７号ソロ。２試合連続の本塁打は昨年３月２８、２９日のヤクルト戦以来、２度目になる。１３日の一発もスコア０―０から。先制、同点、勝ち越し、逆転の殊勲