◆パ・リーグ日本ハム０―３西武（１５日・エスコン）歓喜の西武ナインの中に先発・平良海馬投手（２６）の笑顔もはじけた。３点リードの９回２死、守護神・岩城が細川を三邪飛に打ち取りゲームセット。チームは今季最長、２３年７月以来の７連勝を飾った。盤石の復活となった。前回登板の３日・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）で右上腕部の違和感を訴え初回で緊急降板した平良が中１１日で登板。最速１５７キロをマークした直球にスラ